Від глибокої стимуляції мозку утворюються нервові клітини

Канадські учені з`ясували, що електрична стимуляція мозку викликає утворення в ньому нових клітин, повідомляє Nature. Нейрохірурги з Університету Торонто (University of Toronto) розповіли про свої досягнення на зборах Канадської неврологічної асоціації (Canadian Association for Neuroscience), що проходила 25 травня у Ванкувері.

Учені проводили експерименти на мишах. Гризунам імплантували електроди у відділ мозку - лімбічну систему, а потім протягом години посилали стимулюючі електричні імпульси (дана процедура називається глибокою стимуляцією мозку). Через 3-5 днів після процедури учені побачили, що швидкість утворення нових нейронів (нервових клітин) в мозку мишей збільшилася удвічі. Дослідники помітили нові нейрони, а потім за допомогою ряду тестів з`ясували, що їх активність не відрізняється від старіших нервових клітин.

Крім того нейрохірурги з`ясували, що глибока електростимуляція мозку дворічних мишей збільшує швидкість утворення у них нових нейронів у вісім разів, наближаючи їх по даному показнику до особин двомісячного віку.

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