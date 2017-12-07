Як розпізнати розвиток деменції: медики розповіли про ранні симптоми

Деменція по-різному вражає людей — це залежить від впливу хвороби і від індивідуальних особливостей людини перед захворюванням,підкреслюють медики. Ознаки і симптоми, пов'язані з деменцією, проходять три стадії розвитку.

Читайте такожВчені розповіли, як зупинити старіння мозку

Рання стадія: часто залишається непоміченою, так як розвивається поступово. Загальні симптоми включають:

забудькуватість;

втрату рахунку часу;

порушення орієнтації у знайомій місцевості.

Середня стадія: по мірі прогресування деменції до середньої стадії симптоми стають більш явними і все більш звужуючими можливості людини. Вони включають:

забудькуватість щодо недавніх подій та імен людей;

порушення орієнтації в будинку;

зростаючі труднощі у спілкуванні;

потреба у догляді;

поведінкові труднощі, включаючи безцільне ходіння і задавання одних і тих же питань.

Читайте такожУ світі близько 50 мільйонів людей страждають старечим недоумством - ВООЗ

Пізня стадія: на пізній стадії розвивається майже повна залежність і пасивність. Порушення пам'яті стають значними, а фізичні ознаки і симптоми більш очевидними. Симптоми включають:

втрата орієнтації у часі і просторі;

труднощі в упізнаванні родичів і друзів;

зростаюча потреба допомоги для догляду;

труднощі в пересуванні;

поведінкові зміни, які можуть посилюватися і включати агресивність.