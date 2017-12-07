Як розпізнати розвиток деменції: медики розповіли про ранні симптоми
Ознаки, пов'язані з деменцією, проходять три стадії розвитку.
Деменція по-різному вражає людей — це залежить від впливу хвороби і від індивідуальних особливостей людини перед захворюванням,підкреслюють медики. Ознаки і симптоми, пов'язані з деменцією, проходять три стадії розвитку.
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Рання стадія: часто залишається непоміченою, так як розвивається поступово. Загальні симптоми включають:
забудькуватість;
втрату рахунку часу;
порушення орієнтації у знайомій місцевості.
Середня стадія: по мірі прогресування деменції до середньої стадії симптоми стають більш явними і все більш звужуючими можливості людини. Вони включають:
забудькуватість щодо недавніх подій та імен людей;
порушення орієнтації в будинку;
зростаючі труднощі у спілкуванні;
потреба у догляді;
поведінкові труднощі, включаючи безцільне ходіння і задавання одних і тих же питань.
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Пізня стадія: на пізній стадії розвивається майже повна залежність і пасивність. Порушення пам'яті стають значними, а фізичні ознаки і симптоми більш очевидними. Симптоми включають:
втрата орієнтації у часі і просторі;
труднощі в упізнаванні родичів і друзів;
зростаюча потреба допомоги для догляду;
труднощі в пересуванні;
поведінкові зміни, які можуть посилюватися і включати агресивність.