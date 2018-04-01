Теорія доктора Шелтона про роздільне харчування - обман на благо

Чи чули ви про те, що деякі продукти несумісні один з одним? Напевно. Адже останніми роками стрімко збільшується число прихильників роздільного харчування. А в їх захопленому хорі деколи тонуть голоси опонентів такого підходу, які, до речі, приводять вельми розумні доводи. Проаналізувати принципи Шелтона нам допоміг лікар-дієтолог, кандидат медичних наук Валерій Сергеєв.

Метод роздільного харчування з`явився на початку XX століття завдяки відомому американському дієтологові Герберту Шелтону.

Основний його принцип полягає в тому, що при складанні меню необхідно враховувати сумісність окремих продуктів. Це, начебто, важливо для травлення.

Згідно теорії Шелтона, їжу, багату на білки, не слід вживати одночасно з тією, що містить переважно вуглеводи. Інтервал в часі при цьому повинен складати не менше двох годин. Це дуже корисно для обміну речовин і забезпечення нормальної роботи шлунково-кишкового тракту.

Річ у тому, що для перетравлювання білків і вуглеводів організму потрібні різні умови і різний час. Для розщеплення вуглеводів потрібне лужне середовище, а для перетравлення білків - кисла. Обробка перших при цьому вимагає меншої кількості часу. Тому, якщо ми одночасно їмо продукти, що містять багато білків і вуглеводів, то якісь з цих речовин будуть засвоюваться гірше. А неперетравлені залишки їжі, накопичуючись в товстому кишечнику, можуть стати причиною ряду захворювань.

Джерела білка: м`ясо, риба, бульйони, яйця, нежирні молочні продукти, боби, горіхи, насіння, баклажани.

Джерела вуглеводів: хліб, борошно, крупи, рис, макаронні вироби, картопля, цукор, банани, мед, варення тощо.

Особливу групу складають «нейтральні» продукти, сумісні зі всіма іншими. Це тваринні жири: вершкове масло, сметана, жирні сорти сиру (більше 45 відсотків); сухофрукти, зелень, свіжі овочі та фрукти, ягоди, кавуни.

Проте чисто вуглеводною або виключно білкової їжі не існує. Звичайно, Шелтон це знав, тому є обмовка. Білкова - це їжа із вмістом білка понад 10 відсотків, а вуглеводна містить не менше 20 відсотків вуглеводів.

Але в макаронах, наприклад, вміст білка - близько 12 відсотків. Хоча вони також вважаються «вуглеводною» їжею. Тоді як куряче яйце - їжа, поза сумнівом, білкова, але ж в ньому білків - ті ж 12 відсотків.

Виходить, «чисто білковими» можна вважати тільки м`ясні блюда? Хоча, така смакота як ковбаса, сосиски, котлети і пельмені - по теорії адептів роздільного харчування «пекельний заміс».

Яке ж меню вважається прийнятним для роздільного харчування? Шматочок сира вранці, в обід м`ясо або риба, а увечері картопля? Але ж м`ясо теж містить певну кількість вуглеводів, а в картоплі є певна частка білків. Тобто, фактично, будь-який продукт містить і білки, і вуглеводи.

До того ж, обробка кислотою білків відбувається у шлунку, а луг атакує вуглеводи в тонкому кишечнику. Як лікар, Шелтон чудово це розумів, то де ж логіка?

Чимало лікарів вважають, якщо тривалий час притримуватися правил роздільного харчування, то органи травлення просто «розучаться» справлятися з варениками і бутербродами. Іншими словами, роздільне харчування - не що інше, як вимушене порушення фізіології травлення.

До того ж, не можна нехтувати задоволенням від їжі, що саме по собі є потужним антидепресантом. Смак приготованого блюда набагато важливіший для здоров`я, ніж його біологічний склад. Іншими словами, з погляду фізіології, картопляна запіканка з м`ясом засвоюється краще, ніж «роздільна» картопля на пару.

Але все-таки сотні і тисячі людей позбавилися завдяки роздільному харчування важких недуг і схуднули. Свідоцтвом тому - читацькі листи із вдячністю докторові Шелтону. Цьому є, як мінімум, два пояснення.

По-перше, той, хто повірив в роздільне харчування, починає контролювати свій раціон, відмовляється від тістечок і тортів - «вбивчої мішанини з білків, жирів і вуглеводів», тобто, фактично сідає на дієту. Час від часу це корисно.

По-друге, будь-який зосереджений прихильник щиро вірить, що проходження методу принесе йому зцілення. А, як відомо, віра забезпечує 50, а то і 70 відсотків успіху. Про це знає кожен лікар. Мабуть, тому медики іноді вимушені «хитрити на благо». Імовірно, доктор Шелтон так і вчинив. І багатьом допоміг.

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