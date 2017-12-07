Понад 80% українців вважають, що корупція є найпоширенішою у медустановах та ВР – опитування

82% українців вважає, що корупція є найпоширенішою у медичних установах та Верховній Раді.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніон соціолоджі сервіс” і презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

У той же час 81% респондентів вважає, що найпоширеніша корупція у судах, а по 75% - в уряді та політичних партіях. 74% опитаних відповіли, що найбільш поширена корупція у прокуратурі.

Опитування також показало, що протягом останнього року 25% громадян особисто або ж їхні близькі давали хабарі. Зокрема, найчастіше це відбувалося у медустановах, про що вказали 46% опитаних, 22% респондентів зізналися, що давали хабарі у вищих чи середніх навчальних закладах, 14% - у місцевих органах влади.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведено з 18 вересня по 3 жовтня Фондом демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніон соціолоджі сервіс”. Всього було опитано 2 тисячі респондентів за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій Криму та окремих територій у Донецькій та Луганській областях). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.