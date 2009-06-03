Інтернет-залежність у китайських підлітків лікують електрошоком

Китайських підлітків, які страждають від інтернет-залежності, лікують електрошоком у спеціальних клініках.

Про те, що в Китаї застосовуються подібні заходи до тих, хто страждає інтернет-залежністю, відомо давно, але в номері англомовна китайська газета призводить подробиці подібного лікування, які стали відомі з розповідей пацієнтів, які пройшли цей курс лікування у клініці доктора Ян Юнсіна в провінції Шаньдун.

За словами підлітків, під час стаціонарного лікування їх відправляли на електрошок за порушення будь-якого із 68 правил лікарні.

Колишні пацієнти розповіли виданню, що "отримували розряд" силою 200 міліампер за те, що замикалися в туалеті, не вчасно приймали ліки, або без дозволу качалися в кріслі головного лікаря.

Курс лікування в госпіталі коштує шість тисяч юанів (878 доларів). Підлітків, які страждають від інтернет-залежності у клініку зазвичай привозять батьки.

Ще одним видом терапії в клініці є публічна самокритика, покаяння на колінах перед батьками та повна відмова від інтернету.

Глава клініки доктор Ян Юнсін називає свій метод "хрестовим походом проти інтернет-залежності", а лікування електрошоком - "розслаблюючою терапією", яка, на його думку, допомагає пацієнтам молодим людям заспокоїтися і згодом не просиджувати за комп`ютером цілий день.

Батьки також вважають метод лікування правильним. "Електрошок - безпечний і ефективний спосіб зробити мою дитину спокійною і слухняною. Вважаю, що це набагато краще, ніж годувати мою дитину таблетками", - розповіла виданню жінка на прізвище Сю, яка недавно відправила свого 18-річного сина в клініку на лікування від інтернет-залежності.

Інтернет-залежність було офіційно визнано психічним розладом у Китаї 8 листопада 2008 року.

Китайські медики вважають, що занадто активне захоплення віртуальним світом часто призводить до проблем в реальному житті. Так, згідно з опублікованими на початку листопада минулого року даними пекінського управління громадської безпеки, 76% злочинів серед підлітків певною мірою мотивовано пристрастю до онлайн-ігор.

На початок 2008 року в Китаї було зареєстровано більше 40 мільйонів користувачів онлайн-ігор. Доходи від ігрової індустрії перевищили 1,5 мільярда доларів, а до 2012 року, за прогнозами, досягнуто 4 мільярдів.

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