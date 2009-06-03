Ціна життя 10-річної дівчинки - лише 40 тисяч гривень

Якщо 1000 людей перешлють всього по 40 гривень, 10-річну дівчинку можна буде врятувати!!!

Анжелі Яковлевій, хворій на рак кісткового мозку, потрібні гроші на операцію у Москві! Вартість операції – 40 тисяч гривень, а зібрано всього 4. Потрібно ще 36 000 гривень. На перший погляд, сума невелика, але родина зібрати її не може. Анжела лікується у Харківській обласній лікарні. Їй зробили операцію в Інституті нейрохірургії, але після неї пухлина почала дуже швидко прогресувати і виросла аж до 12 сантиметрів. Зараз дівчинка прикута до ліжка. І врятувати її може тільки друга операція, яку потрібно робити терміново! Таку операцію можуть зробити лише в Москві. Фінансові можливості родини повністю виснажені. Кошти необхідно зібрати якомога швидше, тому що кожен день зменшує шанси на одужання!

Навіть найскромніший внесок дає Анжелі надію на одужання!

Подумайте – всього 40 гривень і дівчинка буде жити!!!