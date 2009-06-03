У злочинців-рецидивістів знайшли біохімічні відхилення

Фінські учені виявили взаємозв`язок між рецидивами тяжких злочинів, здійснених в стані алкогольного сп`яніння, і метаболізмом глюкози в організмі злочинця.

Взаємозв`язок тяжких злочинів, таких як вбивство, і інтоксикації алкоголем широко відомий. У Фінляндії близько 80 відсотків подібних правопорушень здійснюється в стані сп`яніння. Проте досі залишалося невідомим, чому лише меншість людей після прийому великої кількості спиртного проявляє раптову агресію.

Учені з Університету Хельсінкі в ході восьмилітнього проспективного дослідження виявили у рецидивістів низький рівень глікогену (полімеру глюкози, у вигляді якого вона запасається в організмі).

Одержані дані добре пояснюють зв`язок рецидивів злочинів з алкогольним сп`янінням, яке виснажує і без того невеликі запаси глікогену. Це означає, що лікування, направлене на посилення синтезу глікогену в печінці і що знижує ризик гіпоглікемії (зниження концентрації глюкози в крові), може послужити профілактикою повторних злочинів.

medportal.ru