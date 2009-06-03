Влада Києва надасть кошти для догляду за дітьми-інвалідами

244 тис. грн. фінансової допомоги надасть столична влада цього року Спілці матерів розумово відсталих інвалідів м. Києва «Сонячний промінь» та громадській організації «Київський Центр профорієнтації дітей – інвалідів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської мської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, яке підписав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з документом, «Сонячний промінь» отримає 120 тис. грн. допомоги, а Київський Центр профорієнтації дітей – інвалідів - 124 тис. грн.

Коментуючи це розпорядження, перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що виділені з міського бюджету кошти буде направлено на виплату матеріальної допомоги соціальним педагогам, соціальним працівникам закладів, психологам та педагогам, які надають соціальні послуги дітям–інвалідам та сприяють їхній соціально-психологічній реабілітації.