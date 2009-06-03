Влада Києва надасть кошти для догляду за дітьми-інвалідами
Понад 240 тис. грн допомоги
244 тис. грн. фінансової допомоги надасть столична влада цього року Спілці матерів розумово відсталих інвалідів м. Києва «Сонячний промінь» та громадській організації «Київський Центр профорієнтації дітей – інвалідів».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської мської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, яке підписав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Згідно з документом, «Сонячний промінь» отримає 120 тис. грн. допомоги, а Київський Центр профорієнтації дітей – інвалідів - 124 тис. грн.
Коментуючи це розпорядження, перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що виділені з міського бюджету кошти буде направлено на виплату матеріальної допомоги соціальним педагогам, соціальним працівникам закладів, психологам та педагогам, які надають соціальні послуги дітям–інвалідам та сприяють їхній соціально-психологічній реабілітації.