Кабмін схвалив держпрограму боротьби з онкозахворюваннями

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив проект Закону «Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні журналістам у Кабміні.

«Передбачається, що загальна вартість програми до 2016 року становитиме 3,7 млрд. грн.», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр повідомив, що програма передбачає проведення низки структурних змін у цій сфері, проведення профілактичних заходів, забезпечення державних гарантій з діагностики та лікування.

«Програма розроблена за європейським варіантом», - додав В.КНЯЗЕВИЧ.