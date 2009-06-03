Кабмін схвалив держпрограму боротьби з онкозахворюваннями
14:09, 03 червня 2009Країна
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Загальна вартість - 3,7 млн грн
Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив проект Закону «Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні журналістам у Кабміні.
«Передбачається, що загальна вартість програми до 2016 року становитиме 3,7 млрд. грн.», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.
Міністр повідомив, що програма передбачає проведення низки структурних змін у цій сфері, проведення профілактичних заходів, забезпечення державних гарантій з діагностики та лікування.
«Програма розроблена за європейським варіантом», - додав В.КНЯЗЕВИЧ.
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