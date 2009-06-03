Збільшать видатки на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон щодо збільшення видатків з бюджету на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН 21 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо покращення фінансування санаторно-курортного оздоровлення інвалідів та медичної реабілітації інвалідів-спинальників).

На сьогоднішній день в Україні на обліку в органах соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 9,1 тис. інвалідів-спинальників.

Законом пропонується збільшити видатки за згаданою бюджетною програмою на 19 млн. грн., що дасть можливість забезпечити більшу кількість інвалідів-спинальників санаторно-курортним оздоровленням (більш як 1,6 тис. осіб).

Крім того, пропонується надати субвенцію в обсязі 3 млн. грн. з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення лікування інвалідів-спинальників в Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування, яка надає відповідну медичну допомогу хворим всіх регіонів України.