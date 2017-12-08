Епідемічна ситуація в Україні: активність грипу залишається низькою, щеплення зробили понад 138 тис. людей

Минулого тижня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 191 тис. людей.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці Facebook.

"191 тис. людей захворіли на ГРВІ в Україні минулого тижня. Тим часом активність грипу в країні залишається низькою. Епідемічний поріг грипу та ГРВІ не перетнула жодна з областей. Смертей через ускладнення від грипу також не було", - йдеться у повідомленні

Повідомляється, що цього сезону в Україні профілактичне щеплення зробили понад 138 тис. людей.