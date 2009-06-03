Флебопротектор Детралекс® відпускатимуть без рецепту

Варикоз – актуальне питання, мабуть, для кожної третьої жінки в світі. З часом хвороба «молодіє», сьогодні від неї страждають навіть дівчата у віці до 30 років. Неприємні на вигляд сині прожилки і павутини зовсім не прикрашають жіночі ноги. Це наслідок варикозу, а не перший його симптом, як вважає більшість людей. Тяжкість, втома і, навіть, біль в ногах, набряки і ниття – перші ознаки варикозу, на які не завжди звертають належну увагу. А саме на цьому етапі потрібно задуматися над попередженням хвороби і її симптомів.

Для лікування варикозу існує безліч гелів і мазей, які, на жаль, діють місцево на шкірі і роблять незначний вплив на витоки проблеми – стан вен. Дієвішими ліками є ті, які проникають в кров і діють комплексно на судинну систему, добираючись до вен, глибоко розташованих від поверхні шкіри. Такі ліки приймаються у вигляді пігулок. Сьогодні в Україні можна відзначити один з найефективніших препаратів такого типу – флебопротектор Детралекс®. Цей оригінальний лікарський засіб виготовляється з натуральної сировини на заводах відомої французької фармацевтичної компанії Серв’є. Детралекс® безпечний, перевірений часом і дослідженнями препарат, який ефективно допомагає боротися з симптомами на будь-яких стадіях варікозної хвороби. Цей факт підтверджується ще і тим, що відтепер Детралекс® відпускатиметься без рецепту і буде доступний в аптеках для всіх охочих.

Детралекс® визнаний найдієвішим засобом серед препаратів для лікування захворювань вен і не викликає звикання. Це означає, що дія препарату не слабшає з часом, а навпаки – посилюється. Його рекомендують лікарі і вибирають жінки, щоб позбавитися нестерпної тяжкості і втоми в ногах, дозволити собі надіти улюблені туфлі, не згадуючи про набряки і біль в ногах.

Детралекс® – здоров`я і легкість ніг, які відчуваєш зсередини.

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