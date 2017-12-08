Понад 80% українців, захворівши на застуду, не беруть лікарняного - дослідження

До України йдуть три небезпечні віруси грипу: "Мічіган", "Гонконг" і "Брісбен", пише ТСН.

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Уберегти себе від грипу можна передчасною вакцинацією, а якщо вже занедужали, і навіть симптоми незначні, краще залишитися вдома, щоб уникнути ускладнень.

Проте українці хворіють просто на роботі і не можуть дозволити собі лікарняний. Згідно з результатами дослідження кадрового порталу HeadHunter, більше 80% людей прийдуть на роботу з кашлем чи болем у горлі, а кожен четвертий – з температурою. Але така недбалість до свого здоров’я призводить до тяжких наслідків.

"Ускладнень цього сезону дуже багато у вигляді гайморитів, бронхітів и пневмонії", - розповідає терапевт Наталя Гордієнко.

Така відданість роботі та нехтування власним здоров’ям часто не лише заради грошей, а заради визнання.

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"Коли люди приходять застуджені з температурою на роботу, вони очікують якоїсь винагороди, що їх помітять, що їх похвалять, можливо, дадуть якусь надбавку до зарплати", - пояснила психолог Ірина Пількевич.

Проте реальність може не співпадати з очікуванням. І часто у компанії є можливість кимось замінити хворого співробітника на цей період. А ще є колеги, які можуть заразитися, і вони навряд чи зрадіють такому альтруїзму. Якщо ж керівництво змушує бути на роботі, то слід добре зважити і оцінити – скільки коштує здоров’я.