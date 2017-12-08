30% українців, які хворіли, відклали візит до лікаря чи госпіталізацію через брак коштів - дослідження

В Україні за останній рік на 10% знизилась кількість людей, які відклали своє лікування через брак коштів.

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Як передає кореспондент УНІАН, такі дані було оприлюднено сьогодні під час презентації в Києві результатів всеукраїнського дослідження «Індекс Здоров’я. Україна» – 2017», яке проводилось у травні-червні.

Відкладання звернення за медичною допомогою через фінансові причини є одним із індикаторів доступності та витрат на медичну допомогу, зазначила доцент магістерської̈ програми «Менеджмент в охороні здоров’я» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна Степурко.

Так, за її словами, дані цьогорічного опитування показали середнє значення звернень по Україні - 70%, тобто іншими словами, 30% українців, які хворіли, відклали свій візит або госпіталізацію через брак коштів. При цьому у 2016 році відкладали свій візит з фінансових причин - 42%.

Водночас, згідно з опитування, даний показник значно відрізняється в розрізі регіонів України. Так, найменш фінансово доступними виглядають послуги в Черкаській (45) та Одеській областях (43%) Донецькій та Херсонській (41%). Тим не менше, як і в 2016 році, найбільш доступними є амбулаторна та стаціонарна допомога в Луганській – в 2017 року, там лише 9% мусили відкладати свій візит до лікаря з фінансових причин, а в 2016 – 12%. «Сусідніми» за результатами є : Кіровоградська (115), Тернопільська (15%), Івано-Франківська та Житомирська (21%) області.

У 2017 році загальноукраїнське значення «Індексу здоров’я» склало 62 бали на противагу 56 балам у 2016-му. До його параметрів, окрім «звернення до лікаря у випадку хвороби та попередження хвороби» входять ще 4 : задоволеність медичною допомогою, витрати на допомогу та ліки, знання про здоров’я і стан здоров’я.

Експерти відзначили, що у поточному році було помічено більшу різницю між мінімальним та максимальним значенням Індексу – у 2017 році різниця становить 23 бали, тоді як в 2016 – 13 балів.

Згідно з опитуванням, 52% українців мали протягом останнього місяця витрати на ліки і середній платіж був 570 грн (550 грн – у 2016 році). У розрізі регіонів цього року найбільші середні витрати, як і минулого, були у Тернопільській області – 1118 грн (у 58% респондентів-платників), в Дніпропетровській області – 883 грн (54%). Найменші витрати були у Одеській – 280 грн (40% платників) і Житомирській – 300 грн (у 47% респондентів) областях.

Самооцінка стану здоров’я, згідно з опитуванням, показала, що 47% мешканців України оцінюють своє здоров’я як добре або дуже добре, а 39% - як посереднє та 15% - як погане та дуже погане. Минулого року відсоток тих, хто вважав своє здоров’я добрим або дуже добрим, складав 39%.

Як і в минулому році дещо краще свій стан здоров’я оцінюють чоловіки (55%), аніж жінки (40%). Найнижчу оцінку стану свого здоров’я дають мешканці Сумщини – лише 28% зазначає наявність доброго чи дуже доброго стану здоров’я, хоча в 2016-му Сумська область була лідером – тут найвищий відсоток респондентів зазначали, що мають дуже добре чи добре здоров’я. Цьогоріч також найнижче своє здоров’я оцінили мешканці Чернігівської (36%), Житомирської (37%) та Рівненської областей (37%). А найкраще стан свого здоров’я оцінюють в Луганській області (59%), в м.Києві (56%), в Хмельницькій та Вінницькій областях (відповідно 54% та 53%).

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Дослідження започатковано Міжнародним фондом «Відродження», Київським міжнародним інститутом соціології та Школою охорони здоров’я Нацуніверситету «Києво-Моглилянська академія». Його мета – визначення фактичного рівня задоволеності громадян України медичною допомогою, а також їхнього досвіду і поведінки у питаннях, що пов’язані зі здоров’ям.

Дослідження проводиться другий рік поспіль, що дозволяє простежити зміни в сфері охорони здоров’я, які відчули українці. Дослідженням було охоплено цього року 10 тис. 184 респондента на території всіх областей України (у Донецькій і Луганській областях дослідженням охоплено було лише підконтрольні уряду території).