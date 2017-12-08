Названо області, де найбільше не довіряють вакцинації

За областями, найбільша частка тих, хто відмовляється від обов’язкових щеплень дитини, зафіксовано в Івано-Франківській та Тернопільській областях (39%), Львівській (38%) та Київській (37%) областях.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні в Києві всеукраїнського дослідження про погляд споживача на систему охорони здоров’я та реформу сфери.

Найбільш прихильні до обов’язкових щеплень батьки Волинської, Миколаївської областей (як і в 2016 році ) – 4% та 5% відповідно та Запорізької - 8%, а також Херсонської та Харківської областей – по 9% (обидві мають високий результат і в 2016-му), Сумської – 9% та Луганської -10%.

21% тих, хто має власних дітей віком до 16 років та володіють інформацією про стан їхнього здоров’я, звітують про досвід відмови від обов’язкових щеплень для своєї дитини.