ВООЗ закупить життєво необхідні ліки і вакцини для мешканців сходу України

Німеччина в 2018 році надасть Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) 500 тис. євро для реалізації гуманітарних програм на сході України.

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Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю посольства Німеччини в Україні.

"Федеральний уряд продовжить підтримку гуманітарної діяльності ВООЗ в Україні і в 2018 році. Після надання 2,5 млн євро для фінансування активних дій ВООЗ в Україні у поточному році Німеччина надасть подальші півмільйона євро у році наступному", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином німецький уряд реагує на заклик ВООЗ, яка звернула увагу на ще й досі скрутне становище в галузі охорони здоров'я в зоні конфлікту на сході України.

"Завдяки допомозі з Німеччини ВООЗ закуповує та розподіляє життєво необхідні медикаменти, вакцини, а також витратний і перев'язувальний матеріал для тих, хто потерпає від конфліктної ситуації і має лише дуже обмежений доступ до медичного забезпечення або взагалі не має жодного», - сказано в повідомленні.

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Як наголосили у посольстві, заходи допомоги, запроваджені ВООЗ, підуть на користь майже 30 тис. мешканців по обидва боки лінії розмежування та охоплюють медичне обслуговування і лікування хворих на гострі й хронічні захворювання, травмованих пацієнтів, а також на заходи підготовки та перепідготовки медичного персоналу.

Крім того, мають бути розширені потужності українських лабораторій, які здійснюють контроль і діагностування інфекційних захворювань, додали у диппредставництві.