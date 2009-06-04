12 способів не їсти на ніч

В тисячу перший раз ви даєте собі обіцянку більше не їсти на ніч. Але чим ближче ніч, тим нестерпніше хочеться перекусити. Вам допоможуть наші поради.

1. Обманіть ваш шлунок рідиною. Випийте склянку мінеральної води зі скибочкою лимона, томатного соку або чашку зеленого чаю. Рідина заповнить ваш порожній шлунок і потамує почуття голоду.

2. Прийміть гарячу ванну. Вона знижує апетит, розслаблює. Потовиділення заодно допоможе вам видалити з організму надлишок зайвої рідини.

3. Якщо ви відчули, що голод став нестерпним, зробіть невелику зарядку. Фізичні вправи відволічуть вас від нав`язливої думки дістатися до холодильника і спалять кілька зайвих калорій. До того ж відразу після фізичного навантаження апетит знижується. Але не перестарайтеся з навантаженням, тому що можливо після цього вам важко буде заснути.

4. Стримати апетит допоможе ароматерапія. Як тільки ви відчуєте в собі позиви до позапланового прийому їжі, понюхайте шкірку грейпфрута. Запаліть ароматичні свічки або піднесіть до носа флакончик з якоюсь ароматичною олією або духами. Особливо дієві квіткові та фруктові аромати. Центри голоду та нюху знаходяться поруч, тому запахи допоможуть на деякий час "забити" відчуття голоду.

5. Відразу після вечері побалуйте себе легким десертом, наприклад, фруктами, нежирним йогуртом, невеликим шматочком гіркого шоколаду. Це підніме ваш настрій, а післясмак допоможе в боротьбі з вашим апетитом.

6. Під час останнього прийому їжі ніколи не додавайте в страву спецій та прянощів, оскільки вони посилюють апетит, загострюють почуття голоду, навіть після того, як ви їли.

7. Ніколи не тримайте на видному місці висококалорійні продукти. Буде краще, якщо на найдоступніші місця ви покладете фрукти або овочі, адже, якщо ви все-таки "зірветеся", перекусити ними буде не так вже й страшно.

8. Прогуляйтеся перед сном. Це відволіче вас від тяжких думок про їжу. Однак свіже повітря може посилити апетит. Тому вибирайте час для прогулянки так, щоб після неї можна було відразу відправитися в ліжко.

9. Пожуйте жувальну гумку. Краще якщо вона буде без цукру і фруктова. Жувальний рефлекс і солодкість у роті обдурять ваш апетит.

10. Почистіть зуби. Тут повинен спрацювати умовний рефлекс: після чищення зубів ми не їмо.

11. Чітко уявіть себе красивою і стрункою. Хіба така жінка буде наїдатися на ніч?

12. Перегляньте глянцевий журнал. Реальні образи чудових красунь напевно відіб`ють у вас апетит.

ivona.com.ua