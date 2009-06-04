Як гормони впливають на жіночу фігуру?

Величезний вплив на організм жінки роблять жіночі статеві гормони: естроген, прогестерон, естрадіол і пролактин. Вони виконують велику кількість функцій. Наприклад, управляють перебігом вагітності, менструаціями, формуванням молочних залоз, лактацією. Також їх завданням в організмі є побудова жіночої фігури: широкий таз, вузькі плечі, певний розподіл жирової тканини.

І для чоловіків, і для жінок дуже важливі гормони, такі як інсулін і глюкагон. Саме від балансу їх вмісту в крові залежить, чи буде енергія їжі запасатися у вигляді жиру або ж жири організму почнуть розщеплюватися для отримання енергії.

Раніше дієтологи вважали, що фігура залежить виключно від гормонального балансу. Проте сучасна наука стверджує: все можна змінити. Організм дуже пластичний, і якщо правильно вибрати методи дії, можна без надмірних зусиль добитися потрібних результатів. Фігура залежить від калорійності їжі і ступеня фізичної активності більшою мірою, ніж від гормонів. Принаймні, до менопаузи. До речі, активний спосіб життя іноді значно зволікає її настання.

ivona.com.ua