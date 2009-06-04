Вінницькі медики відкидають звинувачення журналістів

09:09, 04 червня 2009
Країна
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"Без гемодіалізу фізично не виживеш"

Управління охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації та лікарі відділення гемодіалізу Вінницького обласного Центру нефрології та діалізу відкидають звинувачення у ненаданні медичної допомоги хворим, які потребують процедури гемодіалізу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції, яка пройшла у обласній клінічній лікарні ім. М.Пирогова.

Перший заступник начальника Управління охорони здоров’я і курортів ОДА Тетяна БАБІЙ зазначила, що лікарі обурені скандальним репортажем, який вийшов в ефірі ІСТV 27 травня у програмі Костянтина СТОГНІЯ «Надзвичайні новини». «В сюжеті у доволі жорсткій формі прозвучали абсолютно безпідставні звинувачення в порушенні правил професійної етики і відмові в наданні медичної допомоги. Але насправді ситуація зовсім відрізняється від трактованої журналістами», - сказала вона.

За словами Т.БАБІЙ, “журналісти без необхідного на те дозволу, увірвавшись у лікувальний заклад, грубо порушуючи морально-етичні та правові норми, намагались провести несанкціоновану зйомку, незважаючи на обурення пацієнтів, яким в цей час проводились чергові сеанси гемодіалізу”.

«У зв’язку з тим, що відділення гемодіалізу є відділенням закритого типу, тобто за санітарно-епідеміологічними нормами діалізні зали прирівнюються до операційних, медперсонал був вимушений вивести знімальну групу за двері», - сказала вона.

За словами завідуючої Вінницьким обласним Центром нефрології і гемодіалізу Наталії ПИВОВАРОВОЇ, звинувачення є безпідставними, адже сам пацієнт Володимир НЕПША, герой сюжету, постійно лікується у відділенні гемодіалізу ще з 2004 року. «За цей час йому було проведено 854 сеанси гемодіалізу і жодного разу не було відмовлено в наданні необхідного лікування», - стверджує Н.ПИВОВАРОВА.

На прес-конференції лікарі заявили, що на Вінниччині немає жодної дискримінації у ставленні до пацієнтів, і ще жодного разу ні один лікар не відмовився від свого обов’язку - порятунку життя людини. Адже без процедури гемодіалізу людина просто фізично не може вижити.

Як повідомляв УНІАН, після трансляції цього сюжету прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ і голові Вінницької обласної державної адміністрації Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ у 10-денний термін з`ясувати причини непроведення гемодіалізу у Вінницькій області.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 507 від 1 червня, створено спеціальну комісію в складі представників МОЗ та Управління охорони здоров’я і курортів облдержадміністрації для з’ясування ситуації.

Довідка УНІАН. Відділення гемодіалізу обласної клінічної лікарні ім. М.Пирогова – єдиний подібний заклад у Вінницькій області. В установі працюють 9 лікарів, 19 молодших медичних спеціалістів, які слідкують за хворими та роботою 18 апаратів «штучна нирка», які і виконують функцію гемодіалізу. Вартість одного такого апарату становить 100 тис. грн. Сьогодні в центрі проходять лікування 109 осіб (45 з Вінниці), які страждають на ниркову недостатність. Процедура гемодіалізу проводиться за кошти держави, лікування таких хворих триває 156 днів на рік. Вартість однієї процедури гемодіалізу становить 666 грн.

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