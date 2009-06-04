Щастя передається дітям з генами

Всі без винятку батьки хочуть, щоб їх діти були щасливі. Проте одного бажання тут замало. Як вдалося встановити мексиканським ученим, необхідно, щоб щасливими були самі батьки. Висновки фахівців були опубліковані в травневому номері журналу "Біологічні гіпотези".

Керівник дослідження, доктор Альберто Букей стверджує, що хімічні реакції в мозку людей, що відбуваються під впливом того або іншого настрою, можуть впливати на сперматозоїди і яйцеклітини. Це, у свою чергу, чинить свою дію на генокод і дозволяє внести деякі зміни до тих рис вдачі, які батьки передають своїм дітям. "Чим позитивніше настроєні батьки, тим більша ймовірність того, що їх діти будуть щасливими", - упевнений Букей.

Але у будь-якому випадку, стверджують учені, батькам слід прагнути робити все від них залежне, щоб їх діти були щасливі. І якщо є можливість "прищепити" своїм чадам позитивне ставлення до життя і можливість бути щасливими, це потрібно робити будь-якими способами. Зокрема, бути щасливими самим. Адже діти, що ростуть в сім`ях, де панують любов і щастя, радісніше дивляться на життя і досягають більшого.

ami-tass.ru