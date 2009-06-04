Буковина: вбивцю знайшли за аналізом крові

У Вижницькому районі Чернівецької області викрили 18-річного вбивцю за аналізом крові.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, вбивство сталося у селі Чорногузи Вижницького району 11 квітня цього року. На подвір’ї одного із закинутих будинків люди виявили тіло оголеної жінки, 50-річної мешканки цього села.

Було встановлено, що смерть настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми. Криміналісти встановили, що жінка, окрім отриманих травм, була ще й зґвалтована.

За словами першого заступника начальника УМВС в Чернівецькій області, начальника кримінальної міліції Ярослава КОЗАКА, впродовж півтора місяця над розкриттям вбивства працювало до 350 працівників міліції Буковини.

Я.КОЗАК зазначив, що правоохоронці спільно з працівниками Міністерства охорони здоров’я вирішили здійснити приблизно у 60 підозрюваних осіб відбір крові для проведення експертного дослідження, що дало позитивний результат.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та результатами дослідження ДНК підозрюваних було встановлено, що вбивство скоїв 18-річний односельчанин потерпілої. Під час обшуку в його оселі було вилучено знаряддя вбивства та речі із залишками крові.

Як встановили працівники міліції, юнак напідпитку захотів сексуальних стосунків. Прихопивши з дому молоток, він підстеріг свою жертву, вдарив кілька разів молотком по голові, відтягнув до закинутого будинку та зґвалтував.

Підозрюваний арештований та перебуває у камері СІЗО.