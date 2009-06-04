Хребет зміцнюють вправами

Основну роль у збереженні здоров`я хребта відіграють внутрішні м`язи і зв`язки спини. Густо обплітаючи хребет, вони кріпляться безпосередньо до хребців і беруть активну участь в будь-якому русі тіла.

Постійно напружені м`язи з часом атрофуються, втрачається їх сила, гнучкість, що викликає постійну скутість в хребті.

Навколо напруженого м`яза порушується кровопостачання, оскільки він вже не може виконувати функцію насоса (напружуватися і розслаблятися), прокачуючи через себе кров з поживними речовинами.

3. Постійна напруженість м`язів хребта викликає зменшення відстані між хребцями, що приводить до руйнування міжхребцевих дисків і подразнення корінців спинного мозку.

Щоб вирішити цю проблему, треба регулярно розтягувати внутрішні м`язи і зв`язки хребта. Робити це можна за допомогою декількох вправ.

1. З положення стоячи сядьте навпочіпки, продовжуючи тримати спину прямою, і зіпріться руками на коліна. Потягніться однією рукою до підлоги, зіпріться об підлогу, одночасно продовжуючи іншу руку тримати на коліні. Потім зіпріться об підлогу і другою рукою, поклавши груди на передні поверхні стегон. Далі поволі підводьте таз вгору, тримаючи ноги трохи зігнутими в колінах. Зробіть 10 гойдань в поясниці по секунді на одне гойдання, прагнучи пропустити голову між колін. Щоб повернутися в початкове положення, знову сядьте навпочіпки, зіпріться рукою об коліно, випряміть спину, покладіть на коліно іншу руку, встаньте, продовжуючи тримати спину прямою.

2. Лежачи на спині, підтягніть ліве коліно до живота і, допомагаючи обома руками, направляйте його до правого плеча. Виконати декілька гойдаючих рухів, спину і праву ногу від підлоги не відривати. Виконати 5-6 разів з кожною ногою.

3. Сидимо, схрестивши ноги («по-турецьки»). Руки зігнуті в ліктях, долоні обернені вниз. На видиху повертаємо верхню частину корпусу максимально вліво і одночасно переносимо вліво руки. На вдиху повертаємося в початкове положення. Так робимо 7-15 разів в кожен бік.

4. Сидимо, схрестивши зігнуті в колінах ноги, права зверху, долоні обхопили ті ж коліна. На видиху перекочуємося на спину, голову нахиляємо, притискуючи підборіддя до грудей. При цьому зігнуті в ліктях руки тримаємо перед грудьми і небагато справа, як би прикриваючи голову, долоні розкриті. Виконати 7-15 разів. При перекочуванні назад стежте за тим, щоб ноги не відставали від руху тіла, і, навпаки, при перекочуваннях вперед – тіло не відставало від ніг. Спина повинна бути максимально зігнута.

Виконуючи вправи, треба поступово збільшувати амплітуду руху. Прагніть максимально розслабити більшість м`язів тіла.

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