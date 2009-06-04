Учені з'ясували, що таке щастя

Учені Гарвардського університету на основі 72-річного дослідження сформулювали, що таке щастя.

Щасливим вважають себе люди, які здобули освіту, мають міцну сім`ю і хороші соціальні зв`язки. Відчуття щастя додає здоровий спосіб життя, що включає мінімальний набір фізичних вправ, а також відсутність шкідливих звичок, як куріння і зловживання алкоголем.

Нормальна вага - одна з умов щастя, - не менш важлива, як і вміння адаптуватися до кризових ситуацій, вважають учені Гарвардського університету.

Відчуття щастя не гарантують ні гроші, ні слава, ні краса, повідомляє науковий журнал Journal of Research in Personality, підтверджуючи результати Гарварду.

Дослідження, проведене на основі аналізу доль 150 випускників двох престижних університетів, виявило, що ті, хто добився популярності, впливу і створили капітал, частіше відчувають незадоволеність життям і більш схильні до депресії, ніж їх однокурсники, яким пофортунило менше.

Щасливішими відчувають себе люди, які не ставили перед собою амбітних кар`єрних цілей, але мають міцні соціальні зв`язки, хорошу родину, надійних друзів.

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