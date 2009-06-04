На Харківщині 11 осіб отруїлися на поминальному обіді
11:00, 04 червня 2009Країна
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Постраждалі у задовільному стані
У Харківській області до інфекційного відділення Валківської центральної райлікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 11 осіб, які 2 червня були на поминальному обіді у Валках, у кафе ”Зорі”, що належить приватному підприємцю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього там вживали їжу 32 особи.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня постраждалі перебувають у задовільному стані.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.
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