У Болгарії - швидка допомога на мотоциклах

Швидка допомога на мотоциклах починає роботу в Болгарії. Як повідомив директор Військово-медичної академії Стоян Тонев, тільки в Софії працюватиме 12 двоколісних машин, ще 16 відправляться в інші міста країни. Крім того, в рятувальних операціях медики задіюють п`ять чотириколісних ATV.

Мотокоманди спеціалізуватимуться на наданні екстреної допомоги при інфарктах, нещасних випадках, аваріях, катастрофах.

За основу організації роботи "мото швидкої допомоги" болгарські медики беруть досвід своїх колег з Італії, Великобританії і США, з Риму, Майямі і Лондону. Там, особливо у час пік, мотобригади лікарів вже довели свою ефективність. За розрахунками фахівців, мотобригада на місце події прибуватиме протягом 7 хвилин з моменту виклику, що в умовах Софії, змученої дорожніми пробками в робочі години, є рекордним показником.

Мотоцикли мають все необхідне устаткування для надання екстреної кардіологічної допомоги - кардіомонітор, дефибрилятор, кисневий апарат, і все потрібне для наданні допомоги при важких травмах.

ami-tass.ru