Більше м'яса та менше вуглеводів: для українців змінено норми харчування

На початку грудня вступив у дію наказ МОЗ, який затверджує нові норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах і енергії.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, вперше за 18 років переглянуто добові потреби для різних груп: калорійність харчування дітей та підлітків, дорослих, вагітних жінок та працівників особливо важкої фізичної праці.

У Наказі МОЗ № 1073 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії» враховано рекомендації та стандарти ВООЗ та Європейської агенції з харчової безпеки, зокрема – щодо зменшення норми калорійності для дітей різного віку.

Проблема надмірної ваги та ожиріння у дітей і підлітків стає все масштабнішою у Європейському регіоні.

Дитяче ожиріння вважається одним із найсерйозніших викликів для громадського здоров’я в XXI столітті. За даними ВООЗ, кожен третій підліток в Європі має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння. Особливе занепокоєння викликає той факт, що епідемія зростає в країнах Східної Європи, де показники традиційно були нижчими.

Актуальною є ця проблема і для України. За даними Центру медичної статистики МОЗ України, щороку фіксують 15,5 тис нових випадків ожиріння у дітей. Загалом таких дітей в Україні близько 70 тис (за даними 2016 року). Тому в оновлених нормах МОЗ зменшує норму потреби в енергії для дітей різних вікових груп за рахунок зменшення потреб у нетваринних білках та у вуглеводах. При цьому норма потреби у найбільш збалансованих тваринних білках збільшена. Одночасно, зменшено потреба у жирах для дітей дошкільного віку та збільшена аналогічна потреба у жирах для школярів.

Переглянуто норми потреб у мінералах та вітамінах для дітей та дорослих. Грунтуючись на результатах досліджень, рекомендаціях авторитетних українських та світових організацій в галузі охорони здоров'я, зменшена норма потреб у вітаміні А, збільшена норма вітаміну D, фолієвої кислоти.

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В оновленому документі вперше введено норми харчування для вагітних жінок та жінок, які годують груддю.

Введено нову групу для працівників особливо важкої фізичної праці, до якої також мають бути віднесені військовослужбовці спеціального призначення. Нарешті норми харчування наших захисників будуть відповідати світовим стандартам, наголосили у МОЗ.