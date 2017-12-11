Кому протипоказано їсти хурму - рекомендації медиків

У 100 грамах хурми міститься від 53 до 60 кілокалорій, з них вуглеводів – 16,9 г, білків – 0,5 г, жирів – 0 грамів. У його м'якоті присутні: вода – 81,5 м; харчові волокна – 1,6 г; бета-каротин – 1,2 мг; калій – 200 мг; кальцій – 127 мг; магній – 56 мг і залізо – 2,5 мг. Невелика порція цього корисного фрукта здатна привести в порядок нерви, підвищити працездатність і поліпшити настрій.

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Сам по собі цей продукт харчування не шкідливий, необхідно тільки враховувати рекомендації медиків при деяких захворюваннях.

Хурму слід вживати з обережністю тим людям, хто страждає на запори, атонію кишечника, спайки черевної порожнини після операції.

Плоди потрібно вибирати досить стиглі, щоб кількість в'яжучих речовин була мінімальною, так як незрілої хурмі у великій кількості міститься танін, що діє як борошно, склеюючи частки перетравленої їжі між собою.

Не варто вживати цей фрукт хворим з цукровим діабетом, так як у складі плодів багато цукрів.

Хурма не буде корисною при захворюваннях нирок і сечового міхура на стадії загострення. Вона здатна викликати часте сечовипускання, що буде додатковим і шкідливим навантаженням на видільну систему хворого. Крім того, цей фрукт не поєднується з молоком, що слід враховувати при виборі раціону на день.

Незважаючи на значну кількість цукрів у хурмі та досить високу ступінь її ситності, калорійність плодів порівняно низька. Саме з цієї причини дієтологи рекомендують людям з надмірною вагою, включати в свій раціон харчування цей корисний фрукт. З'ївши всього лише 2-3 середніх плода (150-170 грамів), можна відчути швидке насичення, абсолютно не турбуючись про зайві кілограми. Плоди повинні бути в стадії повної стиглості.

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Якщо ви все-таки придбали незрілу хурму, то спробуйте її заморозити. Після відтавання фрукти обов'язково стануть солодшими і м'якшими. До того ж, піде терпкий смак – результат надлишку дубильних речовин і таніну. Незрілі плоди можна потримати в теплій воді 10-12 годин або помістити в пакет разом з яблуками, що теж прискорить їх дозрівання.