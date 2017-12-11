Надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель повідомив, що у Німеччині пройшли лікування вже 100 українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав під час панельної дискусії, присвяченій 20-річчю особливого партнерства України та НАТО.

Він зазначив, що у німецьких військових госпіталях проводиться лікування та реабілітація українських військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

"Ми доставляємо літаком поранених солдатів, поранених людей із зони конфлікту з 2014 року. Цього року число солдатів, які отримали медичну допомогу, сягнуло 100 осіб", - сказав Райхель.