Очільниці Держлікслужби внесено припис щодо порушення антикорупційного закону

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) внесло припис про порушення вимог законодавства голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталії Гудзь.

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Про це повідомляє прес-служба НАПК. Рішення прийнято на засіданні Національного агентства.

За результатами проведеної Національним агентством позапланової перевірки в Держлікслужбі встановлено невиконання положень статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», що свідчить про неналежну організацію роботи щодо запобігання та виявлення корупції у вказаному державному органі. А саме: антикорупційна програма Держлікслужби на 2017 рік, яка б відповідала вимогам частини другої статті 19 Закону, не надійшла на погодження до Національного агентства у встановлений законодавством строк.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою з’ясування причин та умов порушення посадовими особами Держлікслужби вимог Закону України «Про запобігання корупції» та за його результатами притягнути до дисціплінарної відповідальності, у разі встановлення винних осіб,