Жінкам не слід приховувати свої великі стегна

Жінкам більше не слід приховувати свої великі стегна. Учені довели, що пишні форми є показником здоров`я пані. Фахівці з Гарварду запевняють, що жир, що скупчується на стегнах і на сідницях, має корисні для організму жінки властивості.

Перш за все, ці жирові накопичення захищають пані від діабету другого типу. Причому великі стегна опинилися ефективні в профілактиці діабету настільки ж, як і спеціальні медичні препарати вузької дії, пише Багнет.

А ось великі груди не мають на організм жінки подібного позитивного ефекту. Скоріше навпаки: канадські дослідники довели, що жінки з великим бюстом страждають від діабету на 40-60% частіше, ніж пані з середнім або маленьким розміром грудей.

likar.info