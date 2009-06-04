Стартує акція, спрямована на скорочення дитячого травматизму

З 6 по 21 червня в Києві, в мережі гіпермаркетів «О’КЕЙ», пройде акція «За безпечний рух», спрямована на скорочення дитячого травматизму на дорогах. Проект ініційований Управлінням ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю УДАІ, в рамках акції «За безпечний рух» буде проведена інформаційна робота з трьома групами, здатними вплинути на зниження дитячого травматизму на дорогах. Насамперед, це діти, котрі повинні знати базові правила дорожньої грамотності, розуміти, що їх важливо дотримуватися. Друга – їхні батьки, оскільки вони відіграють основну роль у вихованні юних пішоходів. Третя – водії, від обережності яких залежить безпека дорожнього руху та всіх його учасників.

6, 7, 13, 14, 20, 21 червня з 11.00 до 15.00 в київському магазині О’КЕЙ пройде ціла низка заходів, спрямованих на комунікацію з усіма трьома групами. Малюки зможуть одержати корисну інформацію за допомогою цікавих уроків дорожньої грамоти, які проводитимуть інспектори ДАІ, а також конкурсів та ігор. Окремої уваги заслуговує автомайданчик, встановлений силами журналу «Автоцентр», де малюки зможуть не тільки покататися на веломобілях, а й на прикладах дорожньої розмітки, світлофорів і знаків вивчити базові правила дорожнього руху. Дорослі тим часом зможуть за допомогою комп`ютерного тестування перевірити, чи пам`ятають вони все, що треба знати водієві. За результатами тестування видаватимуться символічні права.

У рамках акції в усіх магазинах мережі О’КЕЙ також пройде тематичний вернісаж дитячого малюнка, кожен учасник якого одержить солодкий приз, зазначили в Управлінні ДАІ столиці.