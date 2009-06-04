Черкаському будинку дитини допомогли придбати медобладнання

Компанія "Київстар" виділила 14 000 грн. на облаштування фізіотерапевтичного кабінету в Черкаському обласному будинку дитини. Ця допомога здійснюється в рамках соціальної ініціативи "Для людей, для країни".

Як повідомила головний лікар Черкаського обласного будинку дитини Валентина ТЕРТИЧНА, завдяки новому обладнанню спеціалізований заклад для дітей із захворюваннями центральної нервової системи та вродженими вадами розвитку

отримав додаткові можливості для поліпшення лікування та оздоровлення своїх вихованців.

Наразі в будинку перебувають 100 маленьких черкащан, які позбавлені батьківської опіки.