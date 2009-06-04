Проданчука затримали за підробленим поданням?

Адвокат колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Миколи ПРОДАНЧУКА - Микола ШУПЕНЯ просить Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА надати можливість довести у суді незаконність затримання М.ПРОДАНЧУКА.

Про це йдеться у заяві М.ШУПЕНЯ до О.МЕДВЕДЬКА, текст якої має у розпорядженні УНІАН.

«Прошу Вас, Олександре Івановичу, дайте мені можливість у суді довести, як незаконну діяльність слідчих у призначенні експертиз, так і незаконність дій експертів», – зазначено у заяві М.ШУПЕНІ.

Зокрема, адвокат ПРОДАНЧУКА звертає увагу Генерального прокурора України на дії слідчого О.КАЛІФІЦЬКОГО. В заяві йдеться про те, що слідчий, нібито порушив ч. 1 ст. 366 КК України («Службова підробка»), а саме - склав та направив до Печерського районного суду м. Києва службове підроблене подання, на підставі якого Печерським районним судом м. Києва було винесено постанову про затримання М.ПРОДАНЧУКА.

Нагадаємо, що 26 травня прес-службою Генпрокуратури через ЗМІ була розповсюджена інформація щодо винесення судом вказаного рішення. Того ж дня у ГПУ повідомили, що у зв’язку з тим, що на даний час місце знаходження обвинуваченого невідоме, 20 травня його було оголошено в розшук та постановою Печерського районного суду Києва від 21 травня надано дозвіл на затримання та доставку до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу. Розшук доручено ГУ МВС України в м. Києві.

«Ситуація набула широкого розголосу в суспільстві, внаслідок чого М.ПРОДАНЧУКУ і його родині завдано значних моральних та фізичних страждань, що викликало погіршення стану здоров’я М.ПРОДАНЧУКА»,- повідомив М.ШУПЕНЯ.

Також М.ШУПЕНЯ додав, що 1 червня Печерський районний суд Києва о 17.00 розгляне його скаргу за адресою: м. Київ, вул. М.Гейцена, 4, каб. 307.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва.