ПРООН оголосила про підписання довгострокових угод з виробниками ліків

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні оголосила про підписання чотирьох довгострокових угод з виробниками ліків.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, це - світова практика, яка дає можливість знизити ціни на препарати, а також забезпечити їх швидке та безперебійне постачання.

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Підписано угоди з Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Ізраїль), компанія групи Pfizer (Нідерланди), Novo Nordisk (Данія) і Sanofi Genzyme (підрозділ компанії Sanofi, Франція) на постачання 11 препаратів (для терапії таких рідкісних хвороб, як розсіяний склероз, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз, інші орфанні метаболічні захворювання, гемофілія та для зупинки кровотечі).

У МОЗ пообіцяли, що перші ліки за договорами будуть доставлені в Україну протягом двох тижнів.

Укладення цих угод дозволить додатково отримати державі знижку на препарати до 20% і забезпечити їх постійну наявність в лікарнях для пацієнтів, зазначили у відомстві.

У МОЗ акцентували, що процес виробництва препаратів зазвичай складає від 3 до 6 місяців. Саме тому, через відсутність довгострокового планування, Україна досить часто купувала залишки препаратів на складах дистриб`юторів, що значно підвищувало ціну, або до 6 місяців очікувала поки препарати будуть вироблені для країни після того, як компанія вигравала тендер.

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Угоди з виробниками підписуються на один рік, але можуть бути продовжені на додатковий період до 2 років. Всі підписані ПРООН угоди з виробниками можуть бути пізніше передані агенції, що здійснюватиме державні закупівлі, та використовуватися для закупівель ліків напряму.