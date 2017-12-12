Цього року в Україні на кір захворіли понад 2300 людей: у 70 разів більше, ніж торік

На 1 листопада 2017 року в Україні на кір захворіла 2381 людина.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, це у 70 разів більше, ніж минулого року. Здебільшого хворіють діти, проте реєструється багато випадків захворювання серед дорослих. Двоє дітей в Одеській області померли від ускладнень.

Найвищі показники захворювання у західних регіонах та Одеській області, що поступово поширюються на інші регіони. За 10 місяців 2017-го в Івано-Франківській області захворіли 877 людей, у Закарпатській – 265, Львівській – 61, Тернопільській – 96, Одеській 767. В інших регіонах реєструвались поодинокі випадки, окрім Луганської. У Києві зафіксували 53 випадки кору , для порівняння минулого року за цей період захворіли лише двоє.

З усього числа людей, які захворіли на кір, 1804 – це діти до 17 років. Найуразливіші вікові групи дітей - до 1 року, 1-4 років та 5-9 років.

Більшість захворілих – понад 86% – це люди, які не були повністю захищені щепленням (двома дозами вакцини проти кору, краснухи і паротиту КПК).

За словами заступника голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лаури Білл, спалах кору в Україні не є неочікуваним.

"За спільною оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ у 2016-му році, Україна була на другому місці серед країн з найнижчим охопленням імунізацією у світі. Мета цієї конференції – об’єднати усіх залучених на різних рівнях і почути відгук фахівців про роботу на місцях за останні 3 місяці. Це дасть змогу разом визначити керівні та адміністративні перепони для збільшення охоплення вакцинацією і запропонувати наступні кроки для подолання спалаху кору в Україні», - сказала Білл.

На заваді посиленим заходам з імунізації став і високий випадок відмов (7,4% - понад 56 тис. дітей), і високий відсоток протипоказів, низький відсоток охоплення посиленими заходами з імунізації дітей старшого віку, а в окремих регіонах відсутність достатньої кількості вакцин при тому, що в Україні наявна достатня кількість вакцини КПК, що вказує на проблему з перерозподілом на місцях. При цьому діти, які не отримали жодної дози КПК, вакцинуються значно пізніше, ніж необхідно. Найменшого прогресу заходи з посиленої імунізації досягли в областях, де реєструється найбільше випадків кору: Тернопільській, Одеській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській.

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У МОЗ закликають батьків вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи. Це якісна і безпечна вакцина виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія, наявна в усіх областях країни.

Кір – це небезпечне захворювання, що вражає не лише дітей, а і дорослих, не захищених вакцинацією. Менше половини українських дітей були щеплені від кору за календарем минулого року. Усі дорослі і діти в разі відсутності вакцинації є у групі ризику. З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворіває на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон.