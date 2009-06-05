Як відлякувати комарів?

Літо, дача, прогулянки за містом – все це було б чудово, коли б не комарі, мошка і інші кровоссальні комахи... Ось декілька народних рецептів для відлякування комарів: 1. Візьміть 5 г гвоздики на склянку води, прокип`ятіть 15 хвилин. 10 крапель відвару змішайте із столовою ложкою будь-якого одеколону і протріть відкриті ділянки тіла. 2 год. можна гуляти спокійно: комарі і мошки облітатимуть вас.

2. До відлякуючих засобів належать запах валеріани, тютюновий дим і дим від злегка просушеної хвої ялівцю, соснових або ялинових шишок, камфари. Сто грамів камфари, випаровувані над вогнем, позбавлять від мух і комарів навіть дуже великі приміщення.

3. За старих часів для відлякування комарів і інших комах-кровососів застосовували відвар коріння пирію - одного з найпоширеніших бур`янів.

4. Можна використовувати дрібно нарізане свіже листя і квітки черемхи або базиліка.

5. Відлякує комарів запах гвоздики, базиліка, анісу і евкаліпта. Будь-яку з олій цих рослин можна використовувати для захисту - досить змастити відкриті ділянки шкіри або крапнути олію на джерело вогню - в камін, багаття, на свічку або розігріту сковороду. Олія чайного дерева також може використовуватися як репелент; швидко усуває свербіння і набряклість шкіри після укусів комах.

6. Посадіть під вікнами Вашого будинку бузину. Свіжі гілки бузини приносьте в кімнату, вони відлякують комарів. Можна під вікнами зробити грядку з томатами; комарі не люблять специфічного запаху листя томату.

7. Якщо Ви вирішили посидіти на природі, закип`ятіть самовар на соснових або ялинових шишках або киньте в багаття злегка просушену хвою ялівцю.

8. Щоб не кусали клопи, комарі, мухи, мошка, оводи, лісові кліщі - змащуйте риб`ячим жиром всі відкриті частини тіла.

9. Старий народний засіб проти комарів - пиретрум (персидська, далматська або кавказька ромашка). Сушені суцвіття, стебла і листя цих видів ромашки, подрібнені в порошок, вражають нервові клітини комах. Комарі не насмілюються залітати в приміщення, оброблене пиретринами.

10.Запах кедрової олії відлякує не тільки комарів, але також мух і тарганів.

11.Дуже допомагає карболова кислота; достатньо на ніч небагато окропити нею стіну біля ліжка, злегка змочити слабким розчином руки, обличчя, щоб спати потім спокійно, не боячись нападу.

Укус комара викликає свербіння, яке можна зняти розчином питної соди (0,5 чайної ложки на склянку води), нашатирним спиртом або блідо-рожевим розчином марганцівки. Добре знімають біль і свербіння від укусу злегка розім`яте свіже листя черемхи або м’яти. Але все-таки краще зовсім не допустити комариних укусів, ніж боротися з їх наслідками.

likar.info