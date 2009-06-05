Вакцина ...проти куріння

У Швейцарії професор Жак Корнез з університету Лозанни створив вакцину, яка різко обмежує тягу до нікотину. Вакцина вводиться в організм людини як звичайне щеплення і діє протягом року, позбавляючи людину від процесу задоволення куріння.

При цьому курець практично повністю втрачає інтерес до сигарет. Вакцина також має і лікувальну дію – сприяючи відновленню пошкоджених клітин організму.

Вакцина CYT002 - NicQb створює в крові курців антитіла, які перешкоджають попаданню нікотину в мозок. Ефект заснований на тому, що коли нікотин потрапляє в клітини мозку людини, відбувається виділення ферменту допаміну. Проте завдяки тому, що відбувається блокування нікотину в крові курець не відчуває задоволення, оскільки фермент не виділяється.

eurolab.ua