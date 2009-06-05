Розмови по телефону зумовлюють захворювання ліктя

Тоді як учені не припиняють сперечатися про небезпечний вплив мобільних телефонів на мозок людини, від тривалих телефонних розмов страждають лікті. Цей факт підтвердили звіти лікарів, що встановили виникнення кубитального тунельного синдрому (затискання ліктьового нерва) у любителів розмов по мобільному, повідомляє видання Health Day.

Річ у тому, що під час телефонного спілкування або при роботі за комп`ютером в незручній позі лікті знаходяться в неприродному зігнутому стані, часто під кутом більш як 90 градусів. Лікарі не рекомендують зберігати таке положення ліктів довше 10 хвилин, але часто співбесідники розмовляють годинами, що і приводить до затискання ліктьового нерва.

Синдром стає причиною хронічних або періодичних болів в ліктях, поколювання пальців, а іноді погіршує контроль над рухом рук. У виняткових випадках кубитальный тунельний синдром приводить до хірургічних операцій, але на ранніх стадіях хворобу можна попередити, просто змінивши звички. Найпростіше рішення - під час тривалих розмов використовувати пристрій "вільні руки".

compulenta.ru