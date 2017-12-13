"Інтерхім" завершив реалізацію проекту вартістю понад 50 млн євро

Фармацевтична компанія «Інтерхім» (Одеса) завершила реалізацію інвестиційної стратегії вартістю понад 50 млн євро.

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Фармакологічна компанія «Інтерхім» завершила реалізацію інвестпроекту вартістю понад 50 млн євро

Одеса. 12 грудня. УНІАН. Фармацевтична компанія «Інтерхім» (Одеса) завершила реалізацію інвестиційної стратегії вартістю понад 50 млн євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, введено в експлуатацію новий комплекс з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), створення якого було останнім етапом реалізації інвестиційної стратегії загальною вартістю понад 50 млн євро.

За словами генерального директора «Інтерхім» Анатолія Редера, цей комплекс дасть змогу додатково забезпечити якісною сировиною виробничі потужності компанії. 85% вироблених АФІ компанія використовує для власних потреб, 15% реалізує іншим фармацевтичним компаніям.

«Сьогодні ми показали останню стадію. На цій новій ділянці представлено обладнання найвідоміших виробників, причому обладнання вищого рівня. Всі процеси на цій ділянці повністю автоматизовані, максимально враховані питання безпеки й умови відповідають міжнародним стандартам належної виробничої практики», - сказав він.

Крім того, компанія представила впроваджену у виробничий процес систему маркування лікарських засобів, яка використовується для автоматичного відстеження їх руху від виробника до кінцевого споживача або пацієнта. Вона побудована відповідно до рекомендацій Європейської федерації фармацевтичної промисловості і профільних фармацевтичних асоціацій і використовує двовимірні коди стандарту GS1 ECC200.

Редер зазначив, що в Україні гостро стоїть проблема фальсифікованих ліків. При цьому «Інтерхім» як єдиний український фармвиробник, який повноцінно впровадив таке устаткування на своєму виробництві, бере участь у пілотному проекті Державної служби України з питань лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо впровадження автоматизованої системи відстеження обігу лікарських засобів з використанням кодів європейського зразка.

«Ми вважаємо, що впровадження елементів системи на рівні держави і всіма учасниками ринку мінімізує можливість продажу фальсифікованих ліків в Україні. За нашою оцінкою, якщо всі сторони поставляться до цього питання відповідально, повноцінно впровадити систему в Україні вдасться приблизно за 2-3 роки», - додав Редер.

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман взяв участь у церемонії відкриття лабораторно-виробничого комплексу фармацевтичної компанії «Інтерхім» в Одесі.

Реалізація даного проекту - будівництво 8-поверхового лабораторно-виробничого комплексу та логістичного центру - почалася в 2013 році. Введення комплексу в експлуатацію дасть змогу вчетверо збільшити обсяг випуску лікарських засобів, а також виробництво фармацевтичних субстанцій відповідно до вимог стандартів GMP (належна виробнича практика), збільшивши обсяг їх експорту, в тому числі до країн ЄС.

Довідка УНІАН. Компанія «Інтерхім» заснована в 1992 році на базі дослідно-експериментального виробництва НТК Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної академії наук України. Комерційна діяльність починалася з виробництва унікальних продуктів тонкого органічного синтезу, згідно з яким ведення оригінальних фармацевтичних субстанцій, розроблених ученими інституту, а також імпортозамінних субстанцій, які ніколи раніше не вироблялися в Україні.