Штучні стовбурові клітини створили в Китаї

Група китайських учених вперше в лабораторних умовах зуміла створити стовбурові клітини свиней, що дозволить подолати вірус A/H1N1, вивести новий вид свиней для сільського господарства і навіть зробити їх внутрішні органи придатними для пересадки людям, вважають автори дослідження, опублікованого в журналі Journal of Molecular Cell Biology.

У природних умовах стовбурові клітини утворюються тільки на стадії ембріонального розвитку організму. Їх особливістю є здатність перетворюватися на будь-який з типів специфічних клітин, створюючи ті або інші тканини організму.

Спроби повернути вже спеціалізовані клітини в початковий стан, інакше кажучи, створити стовбурові клітини свиней, не відмінні за своїми властивостями від ембріональних стовбурових клітин цих тварин, учені безуспішно робили протягом тривалого часу.

Вперше одержати "штучні" стовбурові клітини свиней вдалося докторові Лей Сяо і колективу лабораторії Шанхайського інституту біохімії і клітинної біології, якою він керує. Клітини тканин свиней переходять в недиференційований стан під впливом певних білків.

На думку авторів дослідження, використання стовбурових клітин свиней дозволить в майбутньому створювати новий генетично модифікований вид тварин, розведення яких в сільському господарстві вигідніше. Сяо сподівається, що перші досягнення учених на цьому терені з`являться вже через декілька років.

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