Кабмін ввів в експлуатацію першу чергу оновленого комплексу лікарні "Охматдит"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено на засіданні уряду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував всім, хто долучився до виконання всіх робіт і дав доручення МОЗ забезпечити все, аби за «два-три місяці» лікарня приймала перших пацієнтів.

Як повідомляє Урядовий портал, перша черга лікувального комплексу площею понад 26 тис. кв. м буде містити системи МРТ та інше обладнання, яке дозволить проводити надскладні процедури дітям різного віку. Загальна площа оновленого комплексу «Охматдит» становитиме 67 тис. кв. м. Він складатиметься з декількох блоків, в яких будуть оснащені 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.