Лікарі попереджають, що метеозалежність може бути симптомом серйозних хвороб (відео)

Метеозалежність може бути не лише проблемою сама по собі, але й приховувати серйозніші проблеми зі здоров’ям. Тому лікарі радять українцям не заїдати пігулками головний біль, запаморочення і загальне нездужання, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Відчувається погода одразу. Не чую ні ніг, ні рук, ні голови", - нарікає Галина Архипівна, котра вважає себе на 100% метеозалежною та жартує, що погода керує її життям. Зі змінами атмосферного тиску стрибає й артеріальний, і навіть ліки не можуть нічим допомогти.

Кардіологи кажуть, що вразливими при змінах погоди стають не лише гіпертоніки, але й хворі на хронічні недуги легеневої чи серцево-судинної систем – і для них потрібно коригувати медичні призначення.

Лікарі попереджають, що слабкість і запаморока разом із важким диханням і болем у серці може свідчити про інфаркт. Візит до лікаря і кардіограма можуть зняти всі запитання щодо передінфарктного стану. Особливу увагу на це слід звернути людям із фоновими проблемами тиску, спадковою схильністю до хвороб, курцям тощо. Неврологи ж радять робити організм витривалішим завчасно – для цього в нагоді стануть фізичні навантаження і звичайні піші прогулянки.

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Українці, особливо похилого віку, зазвичай на тренажери та в басейн не вельми поспішають. Але й вони вигадують, як можна виконати поради лікаря – пані Галина, наприклад, гуляє з правнуками і каже, що це силовий фітнес і кардіо навантаження разом. Та визнає, що після двох годин вуличної активності з дітьми забуває і про метеозалежність, і про підвищений тиск.