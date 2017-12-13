До Національного переліку основних лікарських засобів додано ще 60 діючих речовин



Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що формуює політику забезпечення населення якісними та ефективними ліками у 2018 році.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, сьогодні на засіданні Уряд проголосував за 2 постанови, що передбачають забезпечення українців медичними препаратами у наступному році.

Мова йде про оновлену версію Національного переліку основних лікарських засобів та зміни до Постанови №1303, якою забезпечуються ліками пільгові групи населення.

Кабмін ухвалив додання до Національного переліку основних лікарських засобів ще 60 діючих речовин: 18 МНН, що включені до оновленого видання рекомендацій ВООЗ, 28 МНН, що включені до державних програм та субвенцій на інгаляційні засоби для наркозу та 14 препаратів для надання екстреної допомоги. Тобто, відтепер загальна кількість препаратів, що включені до Нацпереліку і мають забезпечуватися на 100% у закладах охорони здоров’я становить 427 препаратів.

Окремо вирішили продовжити дію Постанови №1303. Саме вона забезпечує пільгові категорії населення медичними препаратами та виробами, яких нині немає в Нацпереліку. Ця постанова продовжуватиме працювати протягом перехідного періоду. Зміна, яка була ухвалена сьогодні Урядом – обов’язкова реєстрація препаратів в Україні та наявність їх у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я.

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*** Національний перелік основних лікарських засобів – це перелік безпечних ліків із доведеною ефективністю, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно. Головна ідея політики є у тому, що кожен медичний заклад кожного пацієнта має забезпечити на 100% ліками за оновленим Нацпереліком.

Нова політика забезпечення лікарськими засобами українців змінює підхід до фінансування. Держава витрачатиме кошти платників податків ефективно: лише на ті лікарські засоби, чия ефективність у боротьбі з хворобами науково доведена. Ресурси держави буде сфокусовано на наданні безкоштовного ефективного лікування від пріоритетних захворювань і станів максимальній кількості громадян.