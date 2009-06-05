ВР заборонила рекламу з посиланням на лікувальні властивості

Немедичних виробів

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 21 закону України "Про рекламу". Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний закон проголосувало 365 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом передбачено обмеження реклами виробів немедичного призначення з посиланням на лікувальні властивості, що не підтверджені Міністерством охорони здоров’я, шляхом заборони такої реклами.

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