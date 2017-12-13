Ситуація щодо грипу та ГРВІ: епідемічний поріг перевищено лише у Дніпропетровській області

За даними рутинного епіднагляду інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні становить 499,3 на 100 тис.населення, що на рівні минулого тижня. Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, за 49-й тиждень 2017 року зареєстровано 25 випадків грипоподібних захворювань (ГПЗ).

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Серед них питома вага дорослих та дітей віком до 17 років майже в рівних долях. На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 23 особи, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області – 857,4 на 100 тисяч населення, найменший у Тернопільській – 227,4. На звітному тижні зареєстровано перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 1,4 % в Дніпропетровській області. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 4 років.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.