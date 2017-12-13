Нова система охорони здоров’я в Україні буде подібна до британської та іспанської - Супрун

Медична реформа в України почнеться з 2018 року. Останній з пакету реформаторських законопроектів, затверджений Верховною Радою раніше цього місяця, тепер очікує на підпис президента.

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"Сподіваємось, президент невідкладно підпише закон", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки" .

За словами Супрун, до кінця року МОЗ планує проведення засідання Кабінету міністрів з метою розгляду підзаконних актів, що уможливлюють реформу. "Потрібно провести конкурс на обрання керівництва Національної служби здоров’я", яка виступить адміністратором фінансування медичних послуг", -зазначила Супрун

Вона підкреслила, що реформа системи охорони здоров’я в Україні не є копією жодної з систем. "Це – унікальна українська система. Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему. Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему", - заявила Супрун.

А от американська система навіть не розглядалась як можливий приклад для України.

"В американській системі самі лікарі є дуже кваліфікованими. В Штатах відбувається дуже багато інновацій: є нові ліки, винаходять нову методологію лікування і на дуже високому рівні стоїть сама медицина. Але система фінансування не є дуже ефективною. Тут - майже найдорожча медицина в усьому світі, дуже дорогі страховки. Приватна страховка як вона працює в Штатах – це не є модель для України і ніколи не була. Ніхто навіть цього не пропонував", - сказала Супрун.

Супрун наголосила, що реформа в Україні не вимагатиме підвищення бюджетного фінансування, а буде спиратись на більш ефективне використання існуючих коштів.

​"Бюджет зараз планується на три роки і в них закладене підвищення фінансування охорони здоров’я кожного року. На цей рік – 13,5 мільярдів буде йти на первинну ланку. Підвищується фінансування на вторинній та третинній ланках – це спеціалісти та госпіталізація", - сказала вона.

Важливим аспектом є автономізація медичних закладів. Лікарні залишаться у власності міста, чи району, але управляти ними будуть як некомерційними підприємствами. Це наблизить лікарів та медичний персонал до достойних зарплат.

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"Коли лікарі не будуть обмеженими державною тарифною сіткою, лікарня зможе платити лікарям і медсестрам нормальні зарплати. Вже з 2018 року змінюється те, як ми будемо оплачувати сімейних лікарів і педіатрів і лікарів загальної практики – лікар отримуватиме кошти за кожного пацієнта, хто записується до цього лікаря. Лікар має опікуватись цим пацієнтом цілий рік. Лікар зможе мати до 2 000 пацієнтів – не більше. Переважно, вони матимуть тисячу – півтори пацієнтів. Ті лікарі, які зараз заробляють 5-6 тисяч гривень на місяць, зможуть заробляти 10-15-20 тисяч гривень в залежності від того як вони будуть працювати – в амбулаторії, чи мати приватну практику, ФОП", - повідомила Супрун.