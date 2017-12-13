Щороку список Національного переліку ліків буде переглядатися і доповнюватися - Супрун

Версія розширеного Національного переліку основних лікарських засобів, прийнята сьогодні урядом, не є остаточною, оскільки список буде переглядатися щорічно поповнюватися новими ефективними препаратами за міжнародними стандартами.

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Версія розширеного Національного переліку основних лікарських засобів, ухвалена сьогодні урядом, не є остаточною, оскільки список буде переглядатися і щорічно поповнюватиметься новими ефективними препаратами за міжнародними стандартами.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні уряд ухвалив рішення про розширення Національного переліку ліків, якими кожний медичний заклад має забезпечити кожного пацієнта на 100%. Це не остаточна версія Нацпереліку. Щорічно список буде переглядатися. Ми будемо включати нові препарати за рекомендацією фахівців і згідно з міжнародними стандартами», - написала очільник міністерства.

Вона додала, що раніше медустанови користувалися старою версією Національного переліку. Він включав понад 1000 лікарських засобів, багато з яких не були пріоритетними для лікування хвороб у розвинених країнах.

«Уявіть, тільки у 2016 році на суму понад 70 млн гривень були закуплені екстракти плодів дикої моркви, хмелю, м'яти перцевої, хлорофіліпту та інших засобів, які в кращому випадку усувають лише симптоми. Зате на життєво необхідні ліки фінансування не вистачало. Пацієнти мали за них заплатити з власної кишені», - зазначила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня уряд схвалив включення до Національного переліку основних лікарських засобів ще 60 діючих речовин: 18 міжнародних непатентованих назв (МНН), включених до оновленого видання рекомендацій ВООЗ, 28 МНН, включених до державної програми, та субвенції на інгаляційні засоби для наркозу і 14 препаратів для надання екстреної допомоги. Загальна кількість препаратів, які включені до Національного переліку і мають забезпечуватися на 100% у закладах охорони здоров'я, становить 427 препаратів.

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Довідка УНІАН. Національний перелік основних лікарських засобів - це перелік безпечних ліків з доведеною ефективністю, які держава буде гарантувати пацієнту безкоштовно. Головна ідея в тому, що кожний медичний заклад кожного пацієнта має забезпечити на 100% ліками за оновленим Нацпереліком.