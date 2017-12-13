Супрун спростувала інформацію про те, що нібито збирається у відставку

17:54, 13 грудня 2017
Країна
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Спростування вона оприлюднила у своєму мікроблозі Twitter.

УНІАН

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров"я України Уляна Супрун спростувала інформацію про те, що нібито збирається у відставку.

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Спростування вона оприлюднила у своєму мікроблозі Twitter.

"Відставка? Не дочекаєтесь", - написала вона.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що найближчим часом Супрун збирається написати заяву про відставку з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я.

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Теги: #чутки про відставку супрун