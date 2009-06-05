Підготовлено проект закону про захист суспільної моралі

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі підготувала проект закону про захист суспільної моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Національної експертної комісії Василь КОСТИЦЬКИЙ.

“Проект закону підготовлений, він розміщений для всенародного обговорення на нашому сайті. Ми очікуємо конструктивних пропозицій, вдячні за гостру критику, яка є”, - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ.

За його словами, цей законопроект поданий на розгляд Кабінету міністрів і Держтелерадіо.

В.КОСТИЦЬКИЙ відзначив, що в цьому законопроекті вперше в Україні комісія спробує врегулювати такі питання як ксенофобія, антисемітизм, українофобія, дитяча порнографія, порядок проведення експертизи.

Як сказав В.КОСТИЦЬКИЙ, на сьогодні це не єдиний проект закону про захист суспільної моралі. “На сьогодні накреслилося два кардинальні напрямки удосконалення законодавства про захист суспільної моралі. Один напрямок, задекларований проектом закону, внесений народним депутатом (Геннадієм) МОСКАЛЕМ і передбачає посилення кримінальної репресії і адміністративної відповідальності за порушення законодавства. Комісія ж у своєму законопроекті хоче йти шляхом удосконалення процедури і регулювання”, - сказав він.

“Ми розглядаємо мораль як свого роду моральний імператив добра, як систему етичних цінностей, які українське суспільство нагромадило за всю історію свого розвитку”, - додав В.КОСТИЦЬКИЙ.

За його словами, закон про захист суспільної моралі не буде містити санкцій, оскільки за логікою побудови системи права, санкції за порушення закону про захист суспільної моралі і багатьох інших законів містяться в Кримінальному та Адміністративному кодексах.