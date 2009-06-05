Офіційну статистику про непридатних пестицидів занижено

Президент Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» Ганна ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА заявляє, що в Україні офіційну статистику про кількість непридатних пестицидів, які потребують утилізації, занижено у два рази.

Про це Г.ГОЛУБОВСЬКА-ОНИСИМОВА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Офіційна статистика Мінприроди про те, що в Україні накопичено 21,8 тис. тонн непридатних пестицидів, не відповідає дійсності. Реальна кількість цих хімічних речовин становить не менш 40 тис. тонн», - сказала Н.ГОЛУБОВСЬКА-ОНИСИМОВА.

За її словами, в даний час вартість утилізації однієї тонни пестицидів становить 20 тис. грн. «Виходячи з цього, можна припустити, що утилізація 40 тис. тонн коштуватиме близько 1 млрд. грн. А Кабінет міністрів цього року не виділив на утилізацію жодної копійки», - заявила еколог.

У свою чергу генеральний директор Національного центру з поводження з небезпечними відходами Міністерства природи і охорони навколишнього середовища Андрій ЛЮБИМОВ підтвердив, що результати інвентаризації кількості непридатних пестицидів не відповідають дійсності. «В результаті інвентаризації було обстежено більш як 3 тисяч складів і зафіксовано більше 20 тисяч тонн пестицидів, але коли ми приїжджаємо на склад, щоб упакувати хімікати в тару і відправити їх на утилізацію, то виявляється, що обсяги в 2-3 рази перевищують ті, що записані за результатами інвентаризації», - сказав він.

А.ЛЮБИМОВ повідомив, що Україна в даний час уклала контракти з п`ятьма європейськими заводами з утилізації пестицидів. «Із запланованих 2 тисяч тонн вже вивезено для утилізації 600 тонн з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Волинської і Вінницької областей. Всі ці роботи виконано за рахунок коштів природоохоронного фонду і місцевих бюджетів», - додав директор Національного центру.

Довідка УНІАН. Україна є учасницею Стокгольмської Конвенції про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), яка забороняє використання і виробництво деяких пестицидів, а також вимагає знищення наявних запасів хімікатів.

Конвенцію було підписано в 2001 році після кількох років переговорів представниками більш як 120 країнами. Після того, як 50 країн офіційно ратифікували її, Конвенція набула чинності (17 травня 2004 р.). Це перший глобальний договір із заборони найбільш отруйних хімічних речовин.

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі спрямована на остаточне знищення отруйних хімічних сполук і особливо дванадцяти хімічних сполук, які ще називають «брудною дюжиною», - ДДТ (дихлор-дифеніл-трихлоретана), алдрина, диелдрина, ендрина, хлордана, мірекса, таксофена, гептахлору, ПХБ (поліхлорбіфенілів), ГХБ (гексахлорбензола), ПХДД (поліхлордибензодіоксинів), ПХДФ (поліхлордибензофуранів).